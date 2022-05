GCM promove ações preventivas contra o uso de drogas com alunos de escolas municipais

O Grupo Unido na Ação de Resistência às Drogas (Guard) da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos promoveu nesta terça-feira (3) atividades educativas de prevenção ao uso de entorpecentes e de combate à violência para estudantes do 1º ao 5º ano das escolas municipais Amador Bueno, no Taboão, e Pastor Sebastião Luiz da Fonseca, no Jardim São João.

Os alunos participaram de palestras sobre o uso indevido das drogas e interagiram com agentes de patrulhamento tático, que apresentaram os equipamentos e os trabalhos preventivos.

Com quase 16 anos de existência, o programa dissemina a prática da cidadania, da cultura pacífica e da proteção à juventude. “Abordamos diversos assuntos importantes para a valorização da autoestima dos jovens, o combate às drogas e a proteção da sociedade”, explicou o coordenador do Guard, Washington Luiz Santana.

Os métodos são passados a partir de cursos com palestras, cartilhas e dinâmicas interativas em escolas, ONGs e instituições da cidade. “Em nossos cursos orientamos sobre as normas do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a legislação antidrogas, as maneiras de dizer não à oferta e ao assédio, o respeito ao próximo, como não ceder à pressão da mídia e de colegas, além de pontuar os malefícios do uso das substâncias para a saúde e a vida”, enfatizou Santana.

A previsão é de que o Guard atenda cerca de 5,3 mil alunos de 40 escolas neste ano a fim de fortalecer os vínculos entre a comunidade escolar, a comunidade e os órgãos de segurança.