Balão que transportava dez pessoas cai em Boituva

Cinco pessoas ficaram feridas na queda de um balão de transporte na região de Boituva, no interior de São Paulo, na manhã desta terça-feira (17). O acidente aconteceu por volta das 7h em uma área de mata de Porto Feliz. O local é de difícil acesso.

Segundo o Corpo de Bombeiros, dez pessoas estavam no balão no momento da queda. Sete equipes da corporação estão no local para resgatar as vítimas.

De acordo com informações, o balão tocou o solo duas vezes antes de tombar no pouso de emergência. Na primeira, três pessoas tiveram ferimentos leves. Já na segunda, o impacto foi maior e duas pessoas foram resgatadas em estado grave.

Segundo a Prefeitura de Boituva, o balão virou quando estava em processo de pouso.

A confederação responsável pelos passeios de balões na região havia vetado a decolagem nesta terça por causa das condições meteorológicas não favoráveis.