Turista relata mais de 400 picadas de borrachudo em Ilhabela

Que Ilhabela é um pedaço de paraíso em pleno litoral paulista, quase todo mundo concorda. Mas a cidade-arquipélago também é famosa pelos borrachudos, insetos conhecidos por suas picadas dolorosas.

Foto: Reprodução/Facebook

E uma postagem na página do Facebook Ilhabela SP LT nesta segunda-feira (23) colocou mais lenha na fogueira desse antigo perrengue. No post era possível ver um print de um comentário de um turista relatando que ele e a família estiveram em Ilhabela em janeiro e que, pelo visto, serviram de almoço para borrachudos, mesmo com o uso de repelentes. “Ao todo, tomamos, sem exagero, mais de 400 picadas”, relatou o autor do comentário, que também disse que não volta tão cedo à cidade.

Os internautas que comentaram a postagem se dividiram. Alguns optaram pelo tom jocoso e reavivaram a velha rixa moradores x turistas: “Torço que os borrachudos continuem sendo um fator limitador e de controle de visitantes na ilha”; “Borrachudos: controle biológico de turistas. Obrigado, borrachudo” e “Os borrachudos são os meus heróis.”, foram alguns dos comentários pró-borrachudos.

Já outras pessoas concordaram que os mosquitos são “do mal” mesmo: “Fui em 2009, tenho marca até hoje e só passei umas horas no quiosque na praia”; “Gente isso é muito sério! Meu filho ficou internado quase uma semana por causa de picadas de borrachudos. Foi muito sofrimento” e “Estive em Ilhabela por 10 dias! Nunca mais volto, voltei devorada pelos borrachudos!”, escreveram.