Blitz canta 40 anos de sucessos em São Paulo

Quem viveu os anos 1980 sabe que correr o dial do rádio era encontrar um dos sucessos da Blitz. Por vezes, terminar de escutar a música em uma estação e logo pegar a mesma canção começando em outra rádio.

A banda carioca chega aos 40 anos de estrada, mesma idade do chamado BRock, com uma turnê que, depois de estrear no Circo Voador, uma espécie de “casa” da banda no Rio, faz única apresentação em São Paulo.

O líder da Blitz, o cantor e ator Evandro Mesquita, diz que foi por aqui que a banda teve seus primeiros fãs, a despeito da mídia, que achava o grupo muito carioca ou uma atração de um verão só. “Era um certo ciúme da crítica musical, pois a Blitz explodiu nacionalmente.”

O show terá sucessos como A Dois Passos do Paraíso, Você Não Soube Me Amar, Mais Uma de Amor e Weekend, além de músicas do álbum de inéditas lançado em 2017, Aventuras II, que foi indicado para o Grammy Latino. “Quando a gente surgiu, nem tinha Grammy. Agora, estamos latindo por aí”, brinca o cantor.

Mesquita define a Blitz como uma banda “viva e bem-disposta”. “Que venham mais 40 anos de estrada, no mínimo, nessa turnê sem-fim, como fala Bob Dylan. Isso é o prazer de viajar, montar o circo e mostrar o que a gente fez e está fazendo.”

Sáb. (28), 21h. Teatro Bradesco. Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, 3.º Piso. Perdizes. R$ 80/R$ 260; bit ly/ingressoblitz.