Cata-Treco atende Jardim Nova Cumbica e mais quatro bairros neste final de semana

A Operação Cata-Treco de retirada de inservíveis, realizada semanalmente pela Prefeitura de Guarulhos, atenderá os bairros Jardim Nova Cumbica, Parque Uirapuru, Jardim Santa Helena e Jardim Ottawa neste sábado (28) e Cidade Aracília no domingo (29).

Para utilizar o serviço basta dispor os itens que deseja descartar em frente à residência até as 9h do dia da passagem do caminhão, sem atrapalhar os pedestres ou o trânsito.

A Cata-Treco recolhe móveis velhos (sofás, colchões, armários etc.), eletrodomésticos, eletroeletrônicos sem uso e demais artigos recicláveis, como embalagens plásticas, papelão, vidro e metais em geral.

O objetivo da operação é facilitar o descarte correto de materiais e assim evitar que terrenos baldios, praças, margens de rios e calçadas virem pontos de descarte irregular. A Secretaria de Serviços Públicos informa que os caminhões não recolhem materiais de construção civil, lixo doméstico e animais mortos.

No próximo final de semana os bairros atendidos no sábado (21) serão Jardim São João, Jardim Lenize, Vila Rica, Jardim Bondança e Jardim Vida Nova. Domingo (22) será a vez de Jardim Paraventi, Jardim Pinhal, Jardim São Roberto e Jardim Leila.

Mais informações em www.guarulhos.sp.gov.br/catatreco.

Sábado, dia 28

Jardim Nova Cumbica

Rua Acopiara, rua Arneiroz, rua Avelino Alves, rua Baixio, rua Benedito Valadares Ribeiro, rua Capela Nova, rua Carius, rua Carmo, rua Crato, rua Cruz Alta, rua Cruzeiro, rua Damalau, rua Iguatu, rua Iracema, rua Jaguaretama, rua Jaguaribara, rua Jaguaribi, viela José Libório da Silva, rua João Batista Nogueira, rua Missoure, rua Murilo, rua Nicolau Dimitrow, avenida Nova Cumbica, rua Parambu, rua Paulo Canarinho, rua Pereiro, viela Santa Cruz do Sul, praça São José do Rio Preto, rua Vinte e Oito de Maio, rua Vital Brasil, rua da Imprensa.

Parque Uirapuru

Passagem Aratuba, passagem Araçoiaba, passagem Baturité, rua Boa Viagem, praça Cabo Verde, passagem Canindé, passagem Capistrano, rua Caridade, passagem Guaramiranga, passagem Hidrolândia, rua Igarapava, passagem Itaocara, rua Itatira, rua Missão Velha, rua Mombaca, passagem Pacoti, passagem Palmácia, passagem Paramoti, rua Piquete Carneiro, rua Poranga, rua Quixada, rua Quixeramobim, passagem Redenção, rua Reriutaba, rua Sobral, rua Solonópole, rua Tamboriu, rua Venâncio Aires, rua dos Orixás.

Jardim Santa Helena

Rua Cariré, estrada Velha Guarulhos-São Miguel (até a altura do n° 1.199), rua Mucambo.

Jardim Ottawa

Rua Antônio Bertoldo de Andrade, rua Bela Cruz, rua Chaval, rua Doutor Vitório Ryuta, rua Falcões, viela Ibiabina, viela Iguatemi, avenida Iraucuba, rua Itaicaba, rua Itapage, rua Itapipoca, rua Jaguaruana, rua Japurá, viela Jateí, rua Laércio Nazareno, rua Maranguape, avenida Marco, rua Maria Barbosa Vigna, rua Martinópolis, avenida Morada Nova, rua Roque Antônio de Castro, rua Santana do Acarau, rua Servidão, rua Trairi, rua Uruburetama, rua Wambes, Passagem Particular, rua Paulista.

Domingo, 29 de maio

Cidade Aracília

Rua Amarante, rua Angical do Piauí, viela Arraial, rua Cambera, rua Cinco, rua Cristino Castro, rua Deiras, rua Flores do Piauí, rua Francisco Santos, rua Frederico Farnhy, viela Garoa, rua Guadalupe, rua Hilton Cordeiro Freitas, rua Igui, rua Itainópolis, rua Jaicos, rua Jonas Ferreira Guimarães, avenida Ladslau Kardos, rua Landri Sales, rua Ministro Hipólito, rua Mossâmedes, avenida Narain Singh, avenida Nossa Senhora de Fátima, rua Padre Agostinho, rua Padre Marcos, rua Picos, rua Poço Fundo, rua Prata do Piauí, rua Redenção, rua Regeneração, rua Ribeiro Gonçalves, rua Rio Grande do Piauí, rua Roberto Venturole, rua Simões, rua Três, rua Urucuí.