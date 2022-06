Programa Mais Futuro leva aulas de ginástica aeróbica ao CEU Rosa de França

Reduzir o peso, melhorar o sono, amenizar a ansiedade e recuperar a autoestima. Estes são apenas alguns dos principais benefícios que a ginástica pode proporcionar às pessoas. E é com foco nesses objetivos que a Prefeitura de Guarulhos oferece aulas de ginástica aeróbica no CEU Rosa de França, localizado no bairro de mesmo nome. A iniciativa é parte do Programa Mais Futuro, ação que promove cursos e atividades em espaços educativos da cidade.

Cerca de 140 alunos praticam a atividade física no CEU Rosa de França e muitos já apontam benefícios, tais como a melhora na coordenação motora, no condicionamento físico, no desempenho cardiovascular e na circulação sanguínea.

Para Domingos Sales do Nascimento, aluno do CEU, as aulas são muito importantes. “Tenho 80 anos, preciso me exercitar e a aula de ginástica é uma atividade essencial para a minha saúde. O espaço é acolhedor e os professores, a administração e meus colegas são muito gentis”, disse.

Já a aluna Maria Amazilia Marinho Cordeiro, de 73 anos, contou que não perde uma aula. “Gosto muito de participar das aulas de aeróbica. Além disso, faço aula de ginástica localizada, dança do ventre e aproveito a biblioteca. Os professores são muito bons e eu uso o espaço todo. Para mim aqui é um céu mesmo. Depois que paramos de trabalhar ficamos com a mente nervosa e sem ritmo. Então, fazer essas atividades para ocupar a mente faz bem para minha saúde, é bom demais. Meu dia a dia é aqui”.

A professora Tatiane Feitoza explica que, em sentido amplo, a ginástica aeróbica é uma combinação da ginástica clássica com dança. “Esse é um treinamento dinâmico com movimentos rítmicos acompanhados por música. O CEU Rosa de França é um lugar extremamente agradável e deixa nossa aula ainda mais produtiva, divertida, com muita alegria e cheia de entusiasmo. O CEU é minha segunda casa e como professora também me sinto muito acolhida pelo espaço. Sinto-me feliz aqui”, destacou.

A gestora do CEU Rosa de França, Manuela Fernandes, conta que o Programa Mais Futuro tem sido primordial na potencialização do espaço. “Hoje contamos com uma maior diversidade de cursos e profissionais, principalmente no atendimento em horários noturnos e aos finais de semana, intensamente procurados pelos munícipes. Conseguimos aumentar em mais de 30% a oferta de vagas e disponibilizar mais de 20 novas turmas. É lindo ver os munícipes, principalmente nossos alunos, se beneficiando cada vez mais desses espaços públicos”, comentou.

Programa Mais Futuro

Iniciativa da Secretaria de Educação, por meio da Escola 360 em parceria com a Organização Social Realizar e Saber, o programa é uma ação que contribui para a aprendizagem de crianças, jovens e adultos ao mesmo tempo em que promove a qualidade de vida ao atuar como um agente de transformação social da população.

O Mais Futuro oferece mais de 20 mil vagas entre cursos e oficinas, divididos em 14 polos de atendimento. Ao todo são cerca de 200 cursos disponíveis para alunos da rede municipal e a população em geral.