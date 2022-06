Memorial da América Latina celebra o mês dos namorados com sessões gratuitas pelo projeto Cine Autorama

O Memorial da América Latina recebe, no dia 16 de junho, a exibição de duas sessões gratuitas de filmes românticos para comemorar o mês dos namorados. Realizado pelo Cine Autorama, projeto de cinema drive-in itinerante da Brazucah Produções, e com patrocínio da MobilTM, o evento propõe um jeito diferente de assistir um filme romântico ao lado da cara metade.

Na sessão das 19h, o filme que ganha a tela é Eduardo e Mônica. O longa é a adaptação para o cinema da música da banda Legião Urbana que virou um clássico do rock brasileiro dos anos 1980. Na fita, o casal é encenado por Gabriel Leone e Alice Braga. Os dois interpretam a história contada e cantada na música e filmada em Brasília.

Já 10 Coisas que Odeio em Você é o filme escolhido para a sessão das 21h30. Inspirado no livro A Megera Domada, de William Shakespeare, o longa, mesmo após mais de duas décadas de seu lançamento, ainda é sucesso entre várias faixas etárias. O filme revelou grandes astros do cinema, como Heath Ledger, Julia Stiles e Joseph Gordon-Levitt.

Uma novidade para quem quer curtir o Cine Autorama, mas não possui carro, é a criação de uma área de pedestres. Na ação serão disponibilizadas 20 cadeiras e não há necessidade de reserva de ingressos, já que a ocupação se dará por ordem de chegada.

“Pensamos em sessões com muito carinho para a nossa volta ao Memorial da América Latina. Serão horas de romance, diversão, nostalgia e celebração da sétima arte neste formato tão charmoso de cinema drive-in”, afirma Marco Costa, sócio da Brazucah Produções e idealizador do Cine Autorama.

O Cine Autorama em São Paulo é realizado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio da Mobil, correalização do Memorial da América Latina e Governo do Estado de São Paulo, realização da Brazucah Produções e Ministério do Turismo, Governo Federal.