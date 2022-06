Memorial da América Latina promove Festa Junina com grandes atrações musicais

O Memorial da América Latina promoverá, nos dias 11 e 12 de junho, uma Festa Junina com entrada gratuita. Os visitantes poderão curtir shows de grandes nomes do forró e se deliciar com comidas e bebidas típicas. E para se esquentar do friozinho, haverá diversas opções de sopas e caldos.

Entre os destaques do evento estão os shows das bandas Rastapé com participação de Edu Ribeiro, no sábado, e Dona Zefa convida Janayna Pereira (ex-Bicho de Pé), no domingo. Haverá ainda diversas barracas com canjica, arroz doce, pamonha, milho verde, pipoca, espetinhos e bolos, além de bebidas como quentão e vinho quente à venda.

A programação musical completa contará com as bandas Benziê, Balaio de Baião e Coisa de Zé, animando os visitantes do Memorial no sábado. Entre os shows, haverá apresentação do DJ Thiago Nascimento. Já no domingo, as atrações são as bandas Munducá, Trio Sabiá e Enok Virgulino.

A Festa Junina no Memorial é realizada pelo Memorial da América Latina e tem apoio da Rádio Mix FM.

Confira a programação musical

Sábado, 11/06

14h30 – Benziê

16h10 – Balaio de Baião

17h50 – Coisa de Zé

19h30 – Rastapé convida Edu Ribeiro

Apresentação entre as bandas: Dj Thiago Nascimento

Domingo, 12/06

14h30 – Munducá

16h10 – Trio Sabiá

17h50 – Enok Virgulino

19h30 – Dona Zefa convida Janayna Pereira (ex-Bicho de Pé)

Apresentação entre as bandas: Dj Thiago Nascimento

Serviço

Festa Junina no Memorial

Data: 11 e 12 de junho (sábado e domingo)

Horário: das 11h às 21h

Local: Memorial da América Latina

Endereço: Av. Mário de Andrade, 664 – Barra Funda – São Paulo (SP)

Acesso pelos portões: 8, 9 e 12

Estacionamento pago: Portões 8 e 15

Bicicletário: ao lado do portão 9

Entrada gratuita