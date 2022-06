Polícia Civil de Guarulhos detém grupo e apreende quase 100 quilos de maconha

A Polícia Civil prendeu três homens, entre 22 e 32 anos, e deteve uma adolescente, de 17, após flagrá-los com quase 100 quilos de maconha. A ação ocorreu nesta segunda-feira (6), no início da tarde, em Arujá, na região metropolitana de São Paulo.

Depois de três meses de investigação, agentes de Guarulhos receberam informações de que um lava-rápido estaria sendo usado para armazenar drogas vindas do estado do Paraná.

Os policias fizeram diversas diligências e campanas, até que surpreenderam os criminosos durante a chegada de um carregamento de maconha.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a equipe estava no local, quando viu um homem de motocicleta, Yamaha/XT 660R, parar em frente ao estabelecimento hesitando em entrar. Em seguida outro homem desembarcou de um veículo I/Hyundai I30 e entrou no lava-rápido.

Passado algum tempo, chegou um guincho trazendo um Renault/Sandero. Deste automóvel desembarcou um terceiro homem e uma adolescente. Depois do guincho deixar o local, o suspeito na motocicleta entrou.

Após alguns minutos, o Hyundai sai do local e foi logo abordado pelos agentes. Durante a revista nada foi encontrado, porém, ao ser questionado, o homem que ocupava o carro confessou que no estabelecimento havia drogas. Os policiais entraram no lava-rápido e surpreendeu os outros três suspeitos, bem como encontraram 100 tijolos de maconha empilhados em um quarto. Segundo a investigação, as substâncias vinham de Foz do Iguaçu no veículo Sandero, quando este quebrou.

Quando questionados, três suspeitos permaneceram em silêncio e o homem que estava de moto alegou estar no local para lavar o veículo. Um deles estava em liberdade assistida por tráfico de drogas e usava uma tornozeleira eletrônica.

O caso registrado no 4º DP de Guarulhos como drogas sem autorização ou em desacordo, associação criminosa, ato infracional e corrupção de menores. A droga foi embalada e encaminhada para a perícia, assim como os veículos apreendidos e quatro celulares relacionados aos presos.