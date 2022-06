GCM atende mais de 50 ocorrências de perturbação ao sossego no fim de semana

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos intercedeu em aproximadamente 50 eventos denunciados por meio do telefone 153 sobre perturbação do sossego público com barulho excessivo ou tumultos entre sexta-feira (10) e domingo (12). Durante o fim de semana os agentes também monitoraram locais conhecidos por reclamações recorrentes, o que minimizou a gravidade das ocorrências e grandes concentrações em pancadões.

Dentre as averiguações destacou-se uma festa com aproximadamente 60 pessoas em um bar na rua Jaborandi, na Vila Rio de Janeiro, que precisou ser fechado e autuado com o apoio de uma equipe de fiscalização da Secretaria de Desenvolvimento Urbano.

Os demais casos foram solucionados a partir de conversas com os responsáveis pelos estabelecimentos ou os proprietários dos aparelhos de som. Os eventos que não colaboraram com as normas de funcionamento e os limites de volume orientados pelos agentes foram encerrados.