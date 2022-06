Inscrições para o Programa Bolsa do Povo vão até sexta-feira

Os interessados em participar do Programa Bolsa do Povo – Bolsa Trabalho têm até sexta-feira (17) para realizar suas inscrições pelo portal www.bolsadopovo.sp.gov.br. São 800 vagas para os cursos de auxiliar de controle de produção e estoque, gestão administrativa, gestão de pessoas, organização de eventos, rotinas e serviços administrativos e secretariado e recepção, disponibilizadas em uma parceria entre a Prefeitura de Guarulhos e o governo do Estado de São Paulo.

O programa oferece bolsa-auxílio de R$ 540 e consiste em fornecer qualificação profissional por meio de aulas teóricas e práticas, que serão realizadas com atividades de trabalho em órgãos públicos por quatro horas diárias. Para participar é necessário ter 18 anos ou mais, estar desempregado, ser morador do Estado de São Paulo há mais de dois anos e ter renda per capita menor do que meio salário mínimo.

No caso de dúvidas para realizar inscrições ou a necessidade de mais informações sobre o programa, a Secretaria Municipal do Trabalho, órgão responsável pela gestão do curso em Guarulhos, será um polo de atendimento. Os interessados devem comparecer pessoalmente ao prédio da pasta, situado na avenida Monteiro Lobato, 734, ou entrar em contato pelos telefones 2475-9728 / 2475-9726 / 2475-9706. Para aqueles que forem pessoalmente as equipes solicitam o uso de máscara.