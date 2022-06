GCM recupera motocicleta e celulares roubados no fim de semana

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos recuperou no domingo (12) uma motocicleta Yamaha produto de furto que estava estacionada nas proximidades da EPG Vereador Antonio Aparecido Magalhães, no Jardim Paraventi, após uma denúncia feita pelo telefone 153. No sábado (11) a equipe apreendeu um adolescente acusado de roubar dois celulares, dinheiro e documentos.

No primeiro caso o proprietário, residente da região do Cocaia, foi convocado ao local para reconhecer a motocicleta e confirmou que o veículo foi furtado de sua garagem. Em contato com o 1º Distrito Policial a autoridade de plantão autorizou a entrega do automóvel ao legítimo dono no próprio local, mediante a apresentação da documentação necessária aos agentes.

No dia anterior a equipe recebeu denúncias de transeuntes do calçadão da rua Dom Pedro II, no Centro, que acusavam um adolescente de 15 anos de ameaçar uma mulher e roubar sua bolsa, que continha dois celulares, dinheiro e documentos. O suspeito tentou fugir, mas foi apreendido pelos agentes e reconhecido pela vítima.

Os envolvidos foram encaminhados ao 1º Distrito Policial, onde a autoridade de plantão lavrou um boletim de ocorrência de ato infracional análogo a roubo. O adolescente ficou à disposição da Vara da Infância e da Juventude e os pertences da vítima foram restituídos.