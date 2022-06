Evento de carros antigos arrecada uma tonelada de alimentos para o Fundo Social de Guarulhos

Mais de mil quilos de alimentos não perecíveis foram doados ao Fundo Social de Solidariedade no último domingo (26), provenientes da arrecadação realizada pelo evento “Eu curto Antigomobilismo”, que aconteceu na avenida Paulo Faccini, em frente ao Boque Maia, em comemoração ao Dia do Antigomobilista. Tanto os expositores quanto os visitantes doaram.

O antigomobilismo é um neologismo criado para designar a restauração e a manutenção de veículos antigos, hobby praticado em diversos países.

“É muito gratificante participar desses eventos e ver a vontade do público de ajudar o próximo, seja com a doação de alimentos ou de roupas ou até mesmo com o serviço voluntário”, afirmou a presidente do Fundo Social, Elen Farias.

Os alimentos serão distribuídos para a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social para atendimento da população em situação de vulnerabilidade.

Campanha do Agasalho

Já as doações de alimentos e roupas para a Campanha do Agasalho 2022 podem ser feitas diretamente na alameda Tutoia, 534, Gopoúva, sede do Fundo Social de Solidariedade. Instituições que desejem realizar campanhas em parceria com o fundo podem entrar em contato pelos telefones (11) 2472-5176 / 5177 / 5178.