Mulher tenta entrar em presídio de Guarulhos com droga na vagina

Os agentes de segurança do Centro de Detenção Provisória I – ASP Giovani Martins Rodrigues de Guarulhos, apreenderam um invólucro contendo suposta maconha e cocaína com uma visitante da unidade prisional. O flagrante acontece na manhã de sábado (25), ao realizarem procedimento padrão de revista na mulher.

O pacote contendo os entorpecentes estava escondido no corpo da visitante, em sua genitália. Inicialmente, ao ser questionada pelas servidoras de plantão, a mulher negou estar com qualquer anormalidade no corpo. Posteriormente ela confessou estar levando os ilícitos e se prontificou, em local apropriado, retirá-los do corpo.

A apreensão foi encaminhada ao 4° Distrito Policial de Guarulhos, para elaboração de boletim de ocorrência. Internamente, foi determinada instauração de procedimento disciplinar em desfavor do detento que receberia os ilícitos.