Guarulhos aprova o Plano de Adaptação e Resiliência à Mudança do Clima

Em consonância aos esforços mundiais para a preservação do meio ambiente, Guarulhos aprovou nesta terça-feira (5) o Plano de Adaptação e Resiliência à Mudança do Clima. O decreto 39.202/2022, publicado no Diário Oficial do município, apresenta uma visão geral do documento, elaborado pela Secretaria de Meio Ambiente (Sema) em parceria com instituições de ensino e organizações não governamentais, entre outras entidades representantes de diversos segmentos da sociedade.

Entre as recomendações feitas pelo plano municipal estão a promoção de melhorias na segurança hídrica, na infraestrutura verde, na qualidade do ar, no conforto térmico e na destinação adequada dos resíduos sólidos. O objetivo principal é preparar a cidade para as alterações climáticas já em curso no planeta, que têm acarretado mudanças no padrão das chuvas, aumento da temperatura e elevação da frequência de eventos climáticos extremos, bem como colaborar para minimizar tais alterações.

O prefeito Guti comentou a atuação de Guarulhos no que diz respeito ao meio ambiente. “Desde o início da atual gestão temos trabalhado para aperfeiçoar praticamente todos os itens recomendados no documento. Recentemente implantamos a coleta seletiva em 100% da cidade, conseguimos avanços importantes na oferta de água, coleta e tratamento de esgoto, bem como nas ações de arborização fundamentais para a redução da temperatura ambiente. Além dessas, temos outras frentes importantes em andamento, como iniciativas de educação ambiental, de implantação do plano cicloviário e de combate ao desmatamento e ao descarte irregular de resíduos”, comentou.

A gestão, a implementação e o acompanhamento das medidas recomendadas pelo Plano de Adaptação e Resiliência à Mudança do Clima de Guarulhos serão responsabilidade do conselho gestor paritário, a ser composto por representantes do poder público e da sociedade civil, com gestão da Sema. A versão completa do documento está disponível online em bit.ly/3bSS42a.