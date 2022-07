Gestores de Educação discutem desafios para a garantia de sistemas educacionais inclusivos

Secretários e gestores das redes municipais de educação das cidades do Condemat – Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê foram recebidos hoje em Guarulhos, pelo presidente do Condemat e prefeito do município, Guti, para participação no terceiro encontro formativo do ano do Programa Melhoria da Educação, desenvolvido em parceria com o Itaú Social e a Oficina Municipal – Escola de Cidadania e Gestão Pública.

O programa é desenvolvido na região desde o ano passado e tem o objetivo de fortalecer as equipes técnicas das prefeituras com atividades de formação humana e capacitação técnica em temas relacionados à gestão pedagógica, administrativa e financeira.

“É uma satisfação sediar este encontro que vem abordar o constante desenvolvimento e desafios da Educação e preparar e incentivar os nossos gestores para acompanharem estas mudanças e promoverem cada vez mais melhorias na rede municipal, trabalhando na inclusão e oferecendo oportunidades para todos”, disse Guti.

Nesta edição, foram discutidos os desafios para a garantia de sistemas educacionais inclusivos, com a participação dos professores Dr. João Paulo Faustioni e Meire Cavalcante, que abordaram as perspectivas jurídica e social do tema.

O primeiro encontro formativo do ano foi realizado em Suzano com o tema “Recursos Humanos e Contratações na Educação Municipal”. O segundo encontro, realizado em Itaquaquecetuba, deu continuidade às discussões em torno do tema.

“Os temas abordados durante os encontros formativos são cada vez mais abrangentes e importantes para os gestores na condução dos trabalhos nas secretarias, tanto nos aspectos administrativos e educacionais, quanto no aspecto humano que formam a Educação”, destacou o coordenador da Câmara Técnica e secretário de Educação de Suzano, Leandro Bassini.

Até o final do ano serão realizados mais dois encontros formativos do programa Melhoria da Educação para secretários e gestores das redes municipais de Educação.