Prefeitura convida profissionais de beleza estética para orientações sobre hepatites e outras doenças

A Prefeitura de Guarulhos, por meio dos programas de Imunização e de IST/Aids/Hepatites Virais, vai promover uma palestra destinada a profissionais de beleza estética com o objetivo de orientar sobre a prevenção de hepatites e outras doenças inerentes à área. O encontro ocorrerá no próximo dia 11, das 8h30 às 12h, no Anfiteatro da Secretaria da Saúde (rua Íris, 300, Gopoúva). As inscrições podem ser feitas pelo email [email protected].

Além de assistir à palestra, os participantes inscritos poderão realizar testes rápidos para a detecção das hepatites B e C. Também estará disponível a vacinação contra a hepatite B, conforme o calendário vacinal. Por isso, a Secretaria da Saúde orienta que os profissionais levem a caderneta de vacinação. A ação faz parte da campanha Julho Amarelo, que tem como referência o Dia Mundial de Luta Contra as Hepatites Virais, celebrado no dia 28, e chama a atenção à luta contra as hepatites virais, reforçando as iniciativas de vigilância, prevenção e controle do agravo.

O intuito da campanha é informar a população sobre a importância do uso de preservativos nas relações sexuais, a vacinação contra a hepatite B e as medidas de prevenção à transmissão desses vírus no compartilhamento de materiais perfuro-cortantes durante procedimentos como tatuagem e inserção de piercing, manicure, pedicure, podologia, micropigmentação e demais atividades do ramo da beleza estética.

Regularização

As atividades de beleza consideradas de alto risco sanitário, tais como estética, tatuagem e piercing, devem solicitar a regularização junto à Vigilância Sanitária para serem devidamente inspecionadas por uma equipe para a obtenção do alvará sanitário.

As demais atividades de beleza consideradas de médio risco sanitário, tais como manicure, pedicure e podologia, devem se regularizar por meio do Via Rápida Empresa da Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp) para obter o devido Certificado de Licenciamento Integrado (CLI), estando todas sujeitas à inspeção sanitária a qualquer tempo.