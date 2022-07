Senai recebe audiência para discutir impacto ambiental do Metrô em Guarulhos

O Senai Hermenegildo Campos de Almeida, no Jardim Paraventi, recebe nesta quinta-feira (14), a partir das 17h, a segunda audiência pública (a primeira aconteceu na terça-feira, na Uninove da Vila Maria, em São Paulo) convocada pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente (Consema) para discutir o Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto ao Meio Ambiente (EIA/RIMA) do trecho Bosque Maia – Anhangabaú, a Linha 19-Celeste do Metrô.

O evento ocorrerá em formato híbrido, ou seja, presencial e online. Para participar os interessados devem acessar ESTE LINK. As inscrições poderão ainda ser feitas presencialmente, a partir das 16h de quinta-feira, dia da audiência.

“Para nós, do SENAI, será um prazer receber este evento que irá contribuir para o desenvolvimento da região e ampliará a mobilidade dos guarulhenses”, afirmou o diretor do SENAI em Guarulhos (que inclui a unidade do Jardim Paraventi e a Escola Senai “Celso Charuri”, no Jardim Presidente Dutra), Renato Daracdjian.

Com previsão de conclusão para 2029, o novo eixo metroviário deverá ter 17,6 km de extensão e 15 terminais urbanos no trecho inicial, entre o Bosque Maia, em Guarulhos, e o Anhangabaú, na Capital. Estão previstas cinco estações em Guarulhos: Bosque Maia, Guarulhos, Vila Augusta, Dutra (conexão com a futura extensão da Linha 2-Verde) e Itapegica. A extensão da Linha 19-Celeste deve passar, também, pelas regiões de Jardim Brasil, Vila Maria e Pari, conectando-se às linhas 1-Azul, na estação São Bento, e 3-Vermelha, em Anhangabaú.

Para o diretor titular do CIESP Guarulhos, Maurício Colin, o evento demonstra o andamento do processo para a chegada do modal de transporte em Guarulhos. “Fico empolgado com a realização da audiência e espero que o processo não pare mais. Essa é uma demonstração de que o metrô começa a se tornar realidade por aqui. Significará mais mobilidade ao morador de Guarulhos e uma obra desse porte representará enorme geração de empregos”, disse.

Os estudos da Linha 19-Celeste do Metrô estão disponíveis para consulta na Biblioteca Victor Civita (no Senai Hermenegildo Campos de Almeida), de segunda, quarta e sexta-feira, das 8h30 às 17h30, e de terça e quinta, das 13h às 21h. E, também, na Biblioteca Mário de Andrade – Seção Circulante, na Rua da Consolação, 94, na República, em São Paulo (de segunda a sexta, das 10h15 às 17h45, e aos sábados, domingos e feriados, das 10h15 às 16h45).

Serviço

Audiência Pública – Consema (Impacto ambiental da Linha 19-Celeste do Metrô)

Quinta-feira, 14/07, às 17h

SENAI – Hermenegildo Campos de Almeida. Av. Dr. Renato De Andrade Maia, 601 – Jardim Paraventi, Guarulhos.