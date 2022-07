UNG POP Festival promete agitar Guarulhos

Quem curte cultura pop, HQs, animes e tudo que envolve o universo geek poderá participar de uma ampla programação neste sábado (23). A Universidade UNG promove, das 8h às 18h, o I UNG POP Festival, com uma série de atrações gratuitas.

Desfile de cosplay, encontro com ilustradores e quadrinistas, exposições de artistas, encontro geek e música serão as principais atrações do evento, que ocorrerá no hall do prédio F e no Anfiteatro da unidade Centro. O evento tem como objetivo ser um espaço de representatividade de eventos da cultura pop no município e região.

Entre os convidados estão dubladores de games e séries, como Beatriz Villa; ilustradores, a exemplo de Mauro Fodra; o apresentador especialista em cultura pop, Fábio Gomes; dentre outros. “Será o maior festival POP da cidade e região. Um espaço plural com ampla programação para proporcionar diversão aos fãs do mundo Nerd e Geek. Teremos convidados especiais e muito conteúdo voltado para super heróis, cinema e animes”, ressalta o reitor da UNG, Yuri Neiman.

Para participar do evento, interessados devem realizar a inscrição por meio do link e doar 1 kg de alimento não perecível. Doações serão destinadas para a ONG Amigos do Bem, parceira da Instituição.

O prédio F da UNG está localizado na rua Soldado Brasílio Pinto de Almeida, 82 – Vila Almeida.

Programação:

Espaço Color

8h às 18h

(2000 vagas)

Esse ingresso dá direito a área de circulação livre do evento com exposição de artistas, autores, desfile de cosplayers e atividades diversas.

Painel com o Ilustrador Mauro Fodra

10h às 11h

Bate-papo com o convidado.

Painel com o apresentador Fábio Gomes

13h às 14h

Bate-papo com Fábio Gomes, apresentador especializado em cultura pop.

Painel com a Dubladora Beatriz Villa

15h às 16h

Esse ingresso dá direito a um bate-papo com a dubladora de games e séries.

Participação como Cosplayer para Desfile

17h

Votação aberta ao público para a classificação de 5 Cosplayers, que estarão no desfile final.