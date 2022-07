Podemos oficializa candidatura de Eduardo Carneiro a deputado estadual

O Podemos homologou oficialmente a candidatura do ex-vereador de Guarulhos Eduardo Carneiro a deputado estadual durante convenção realizada neste domingo (24), na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). O evento, com filiados ao partido, contou ainda com a presença da presidente nacional da sigla, Renata Abreu, e do governador Rodrigo Garcia (PSDB). Além de oficializar a candidatura de Carneiro, o Podemos definiu também apoio a Garcia.

“Nós não temos candidatos próprios a governador pelo Podemos, mas vamos apoiar o Rodrigo Garcia nas eleições deste ano”, disse Carneiro.

Apesar de estar em sua primeira candidatura para deputado estadual, Carneiro foi vereador por dois mandatos em Guarulhos. “Em um deles fui oposição e no outro líder de governo, o que me deu experiência para me candidatar a deputado estadual. Estou pela primeira vez representando Guarulhos, mas com projetos que beneficiem todo Alto Tietê”, disse.

Proposta

Para beneficiar Guarulhos e o Alto Tietê, Carneiro pretende criar um centro de referência de tratamento cardiológico na cidade. “O que se espera de um médico é que ele olhe para a saúde, por isso essa ideia do centro de referência em cirurgias cardiológicas de grande complexidade. Os dois grandes centros de tratamento são o Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da FMUSP (Incor) e o Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, que já estão saturados, então Guarulhos e o Alto Tietê sofrem muito com isso”, conta.

Carneiro frisa ainda a importância de eleger candidatos que tenham vínculo com a cidade. “Tanto deputados federais quanto estaduais têm probabilidade de enviar emendas parlamentares que ajudam em verbas para a cidade. Essas emendas são muito importantes por auxiliarem o orçamento do município, que infelizmente não dá conta do tamanho da demanda”, diz.