Mais de 2,3 mil veículos foram furtados ou roubados em Guarulhos no 1º semestre

A cidade fechou o primeiro semestre deste ano com crescimento de 12,5% no número de casos de roubos e furtos de veículos. O aumento foi observado em relação aos seis primeiros meses de 2021. Segundo as estatísticas de criminalidade divulgadas pela Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP) nesta segunda-feira (25), nestes meses houve o registro de 2.306 casos do tipo em 2022 contra 2.057 no ano anterior.

Na soma dos seis primeiros meses do ano passado para os de 2022, ocorreu crescimento de 37% nos casos de roubos de veículos de passeio e utilitários, passando de 629 para 862 e de 1,5% nos de furtos, que subiu de 1.428 para 1.444 casos em Guarulhos.

Quanto ao número de registros de casos de estupro na cidade, houve aumento também. Em 2021 foram feitos 163 boletins de ocorrência denunciando a prática de sexo sem consentimento, enquanto que no primeiro semestre deste ano houve 183 casos, uma elevação de 12,5%.

De acordo com os dados da SSP do município, divulgados até o mês passado, não houveram registros de roubo a banco no período comparado e nem homicídio doloso por acidente de trânsito, aquele no qual o motorista assume o risco de matar uma pessoa ao dirigir em alta velocidade, por exemplo.