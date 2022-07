Incentivo à leitura muda a rotina de atendidos pelo Acolhimento Institucional Pernoite

O projeto Prateleira Literária, implantado no início do mês no Serviço de Acolhimento Institucional (SAI) Masculino Centro – Modalidade Pernoite, vem mudando a rotina dos assistidos pelo local. De acordo com a coordenadora da unidade, Ingrid Lucas de Carvalho, a leitura tem sido uma ocupação muito proveitosa para eles. “Eles contam pra gente que os livros estão ocupando um tempo antes ocioso. Depois do banho e da janta, eles pegam um livro”, contou.

Ela relata que a ideia do projeto começou quando dois atendidos, de forma espontânea, procuraram a equipe para pedir livros e foi assim que, por meio de doações, a unidade montou um acervo que fica à disposição dos assistidos. Desde a inauguração eles têm autonomia para escolher os livros que querem ler ou apenas apreciam as figuras antes de dormir.

“Temos um atendido que não é alfabetizado e esporadicamente me procura para ler um poema e fica extremamente feliz ao finalizarmos a leitura”, disse Ingrid. O SAI, equipamento da Prefeitura de Guarulhos que está sob direção do Núcleo Batuíra, dispõe de uma biblioteca com diversos exemplares.

A equipe da unidade procura expandir o trabalho de incentivo à leitura por meio de rodas de conversa e de discussões sobre os temas dos livros.

A unidade

O Serviço de Acolhimento tem capacidade para atender até 75 pessoas, oferece banho, refeição noturna, pouso e atendimento com assistente social.

Além desse equipamento no centro da cidade em modalidade pernoite, a Prefeitura oferece outros três locais que acolhem a população em situação de rua, cujos endereços estão em https://www.guarulhos.sp.gov.br/populacao-em-situacao-de-rua.