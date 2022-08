Ação integrada prende falsos motoristas de aplicativos no Aeroporto de Guarulhos

Uma ação liderada pela 3ª Deatur (Delegacia de Atendimento ao Turista – Polícia Civil) no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, vem inibindo a ação de arrastadores, que são falsos motoristas de aplicativos que tentam iludir passageiros que chegam ao complexo aeroportuário em busca de transporte rumo à Capital ou à própria cidade. As operações realizadas diariamente têm a participação da Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana e da Guarda Civil Municipal de Guarulhos.

Nas últimas duas semanas, mais de 20 arrastadores foram abordados pela Deatur quando tentavam atrair passageiros nos saguões do Aeroporto Internacional. A maior parte deles, segundo informações prestadas por Elisa Carnevale Hetti, delegada de polícia, já tinha antecedentes criminais. Participaram das ações também o agente policial Marcelo Feliciano de Moraes Lima e o investigador-chefe da Polícia Civil, Fabiano Villagran Vismara.

Em um dos casos, no último dia 11, os policiais flagraram um grupo de pessoas na ala de desembarque do Terminal 2 com celulares nas mãos identificando-se como Uber. Eles se aproximaram uma família tentando conduzi-la. Ao serem abordados, os três informaram que não eram cadastrados no aplicativo e que levavam as possíveis vítimas até veículos estacionados próximos ao hangar da companhia aérea Latam.

A 3ª Deatur encaminhou os casos ao Ministério Público do Estado de São Paulo, que acatou as ações indicando o transporte ilegal de passageiros e o exercício ilegal da profissão, requerendo a proposta de transação penal.

O secretário de Transportes e Mobilidade Urbana de Guarulhos, Luigi Lazzuri, elogiou a postura da Polícia Civil em relação aos casos, que serve para inibir o transporte clandestino em Guarulhos. “O trabalho da delegada Elisa, do agente Marcelo e do investigador Fabiano é de suma importância para proteger a população desses arrastadores, que se aproveitam muitas vezes da boa-fé dos passageiros que chegam a Guarulhos e acabam enganados”, disse.