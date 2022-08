Automação logística é tema de exposição no Senai Guarulhos

Acontece nesta quarta-feira (24), das 9h às 17h, a exposição de ferramentas tecnológicas dos parceiros e empresas de tecnologia convidadas pelo Senai Celso Charuri, no Jardim Presidente Dutra, com foco na Logística 4.0. Os consultores especialistas em Desenvolvimento de Projetos, Logística e Automação passarão o dia apresentando in loco as diversas tecnologias integradoras, como por exemplo, funcionamento de drones, assistentes virtuais inteligentes, códigos de barra, identificação de produtos por radiofrequência, serviços em nuvem e a integração de diversos equipamentos.

O evento, realizado pelo Núcleo de Tecnologia em Logística e Gestão do Senai, tem entrada gratuita. Além de demostrar as tecnologias, esta degustação serve como uma Assessoria Diagnóstica gratuita aos visitantes e a possibilidade real para as indústrias que quiserem prospectar em suas estruturas a revolução nas rotinas advindas da Indústria 4.0.

“A tecnologia de ponta parece algo muito distante, mas com o 5G se tornando uma realidade, ela vai impactar positivamente as operações em curto prazo. Não sei qual é o problema de Integração de Sistemas e logística da sua empresa hoje, mas na exposição, com certeza, teremos alguma solução para ele”, explica o diretor titular do CIESP Guarulhos, Maurício Colin.

Serviço

Automação Logística – Exposição com Tecnologia 4.0

Senai Celso Charuri

Quarta-feira, 24 de agosto, das 9h às 17h

Avenida Carmela Dutra, 380 – Jardim Presidente Dutra

Informações: 11 99481-2748 (WhatsApp)