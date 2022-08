CadMóvel atenderá no CEU Pimentas a partir de 31 de agosto

O CadMóvel passará a atender no CEU Pimentas a partir do dia 31 de agosto e a população interessada pode comparecer ao local de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30. O equipamento da Prefeitura de Guarulhos é um Centro de Referência da Assistência Social (Cras) itinerante que leva atendimento aos locais mais distantes, possibilitando às famílias em situação de vulnerabilidade acesso ao Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) a e demais benefícios oferecidos aos cidadãos.

Para receber atendimento no local é necessário apresentar RG, CPF, Certidão de Casamento, Carteira de Trabalho (CTPS), último holerite (caso tenha registro na carteira), Título Eleitoral, conta de luz (mesmo que não esteja no próprio nome) e UBS de referência. No caso de crianças e adolescentes é preciso levar RG, CPF, Certidão de Nascimento, nome da escola e da série que cursa. Os documentos devem ser do requerente e do restante da família.

Serviço

CadMóvel – CEU Pimentas

Endereço: estrada do Caminho Velho, 351, Pimentas

De 31 de agosto de 2022 a 30 de janeiro de 2023

Das 8h às 16h30, de segunda a sexta-feira