Mutirão do CadÚnico acontece no CEU São Domingos no próximo dia 24

O CEU São Domingos receberá no próximo dia 24 (sábado) o Mutirão do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). No evento, que acontecerá das 9h às 14h, será possível realizar a inscrição no CadÚnico, além de atualizar informações já fornecidas e solicitar benefícios.

O atendimento será feito por meio de senhas, que podem ser retiradas a partir do dia 9 de setembro no Centro de Referência da Assistência Social (Cras) Acácio, situado na rua Maria Luiza Pericó, 177, Jardim Acácio, e no Cras Santos Dumont, que fica na rua Adalberto Bellini, 214, Jardim Bananal. Além disso, no dia 16 de setembro, a partir das 10h30, as senhas também serão entregues no próprio CEU São Domingos.

Serviço

Mutirão do CadÚnico

CEU São Domingos (estrada do Elenco, 848, Jardim São Domingos)

24 de setembro, das 9h às 14h

Dúvidas e mais informações: (11) 2408-7020 / (11) 2087-4270 / (11) 99508-5210 (WhatsApp)