Programa Saúde Agora abre seis UBS neste sábado

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) Vila Fátima, Jardim Paulista, Jardim Acácio, Jardim Fortaleza, Pimentas e Marcos Freire estarão abertas neste sábado (10), das 8h às 16h, para prestar atendimento à população pelo programa Saúde Agora.

Serviços como consultas médicas e exames de Papanicolau são os únicos que devem ser agendados previamente. Para a vacinação de rotina, contra a covid-19 ou a gripe, basta comparecer a uma das unidades com documento com foto e carteirinha de vacinação.

Os munícipes também poderão buscar as UBS para testes rápidos para a detecção de HIV, sífilis e hepatites B e C, aferição de pressão arterial e glicemia, curativos, dispensação de medicamentos, além das condicionalidades do programa Auxílio Brasil (antigo Bolsa Família) sem a necessidade de agendamento.

UBS abertas para testagem rápida de covid-19

Neste sábado (10) a Prefeitura de Guarulhos também abrirá as UBS Parque Cecap e Jurema, das 9h às 14h, exclusivamente para testagem rápida para o diagnóstico de covid-19. Todas as pessoas a partir dos cinco anos que apresentarem sintomas gripais poderão realizar o teste, que fica pronto em 15 minutos. Basta apresentar documento com foto.

Endereços das UBS

UBS Vila Fátima: rua Esmeralda, 25, Jardim Santa Bárbara

UBS Jardim Paulista: rua Itaguaí, 97, Jardim Paulista

UBS Jardim Acácio: avenida Silvestre Pires de Freitas, 2.007, Jardim Acácio

UBS Jardim Fortaleza: rua Hilário Pires de Freitas, 166, Jardim Fortaleza

UBS Pimentas: rua Jaboatão, 84, Pimentas

UBS Marcos Freire: rua do Poente, 200, Conjunto Habitacional Marcos Freire

UBS Parque Cecap: rua Professora Maria Del Pilar Munhoz Bononato, 78, Parque Cecap

UBS Jurema: rua Primeira Cruz, 104, Parque das Nações