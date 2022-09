Prefeitura e Metrô avançam na implantação da Linha 19-Celeste em Guarulhos

O secretário de Governo, Edmilson Americano, recebeu na tarde desta quarta-feira (14), no Paço Municipal, a equipe do Metrô que trabalha no projeto da Linha 19-Celeste, que ligará Guarulhos a São Paulo. Na ocasião foi definida a criação de um grupo de trabalho, alinhada a construção de uma passagem subterrânea no cruzamento das avenidas Paulo Faccini e Tiradentes e discutida a estação que estará na região do Bosque Maia.

A construção da passagem subterrânea, inclusa no projeto do Metrô, eliminará o semáforo de um dos cruzamentos mais movimentados do município e ajudará na fluidez do tráfego de veículos e dos transportes coletivos.

“Essas são obras muito importantes para Guarulhos e aguardadas por toda a população. Por isso é muito importante trabalharmos em sincronia com o Metrô e o Governo do Estado. Juntos estamos progredindo”, afirmou Americano.

Também participaram da reunião o secretário de Obras, Francisco Carone, o secretário de Desenvolvimento Urbano, Carlos Soler, o secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, Luigi Lazzuri Neto, e especialistas do Metrô.