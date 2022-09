Modelos do 4º Desfile Inclusivo participam do Dia da Alegria no Internacional Shopping

Os 30 modelos que farão parte do 4º Desfile Inclusivo de Guarulhos participaram nesta quarta-feira (14) do Dia da Alegria no Internacional Shopping. O prefeito Guti prestigiou o evento, no qual os participantes jogaram boliche, almoçaram e se divertiram com os brinquedos eletrônicos do parque Neo Geo Family gratuitamente.

A iniciativa da Prefeitura de Guarulhos, por meio da Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão, em parceria com o centro comercial e a Associação de Lojistas do Internacional Shopping, teve por objetivo promover o lazer, a socialização e o fortalecimento de vínculos entre os participantes.

“Esse tipo de evento é de extrema importância para essa população, que vem sendo constantemente beneficiada pelos projetos da administração municipal. O desfile, por exemplo, é um sucesso, e o nosso projeto de inclusão social abrange cada vez mais pessoas”, comentou Guti durante o evento.

“O Dia da Alegria acontece em alusão ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, celebrado em 21 de setembro. Esta ação promove a integração entre as pessoas com deficiência e seus acompanhantes. Pelo olhar dos participantes vemos a alegria e a satisfação, que também nos contagiam”, disse o subsecretário de Acessibilidade e Inclusão, Gilberto Penido, que agradeceu ainda as empresas parceiras e toda a sua equipe.

A responsável pela Associação dos Lojistas, Laís Bento, destacou a importância da inclusão. “É uma maneira de levar lazer e alegria às pessoas com deficiência, que nem sempre têm a oportunidade de socializar dentro do shopping”.

Acompanhada de alguns colegas com deficiência visual do projeto municipal Práticas Educativas para Inclusão Social (Peis), Ghell Silva, de 48 anos, estava ansiosa para jogar boliche. “É a primeira vez na vida que jogo e estou curiosa porque não sei como é o processo, como se joga. Estou me adaptando à deficiência e para isso tenho que prestar mais atenção aos sons e a ler e escrever de outra forma. É tudo novo para mim”, contou a moradora de Bonsucesso, que tem baixa visão desde 2020 em razão do diabetes.

Ghell disse que pretende provar que não há limites para as pessoas com deficiência. “Minha luta agora é demonstrar que as pessoas com deficiência podem alcançar tudo o que desejarem”, completou a atriz, que pretende cursar pedagogia no próximo ano e ensinar os outros a atuar nos palcos.

Já Henrique Barros Oliveira, 26 anos, estudante do ensino médio, considerou fácil o boliche. “É muito divertido e distrai a mente. É tranquilo jogar”, afirmou o jovem, que estava acompanhado da mãe e faz teatro, basquete e vôlei no CEU Rosa de França. Em seus planos estão ser advogado, astronauta e trabalhar com música ao vivo, já que toca violão e chocalho.

O Dia da Alegria contou ainda com a presença do vice-prefeito, Professor Jesus, na praça de alimentação do shopping.

Desfile Inclusivo

A 4ª edição do Desfile Inclusivo acontecerá no próximo dia 24 (sábado), das 14h às 17h, no piso térreo – acesso VIP do Internacional Shopping (rua Engenheiro Camilo Olivetti, 295, Vila Itapegica).

O desfile é coordenado pela Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão, integrante da Secretaria de Direitos Humanos, e visa a integrar pessoas com e sem deficiência, valorizar o potencial criativo e artístico, destacar a beleza e a desenvoltura das pessoas com deficiência. Ele também busca promover o orgulho e a valorização da imagem, criar oportunidade social e/ou profissional, contribuindo de forma significativa na construção da identidade da pessoa com deficiência.