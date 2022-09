Catedral de Guarulhos passa por reforma

A igreja matriz do Município, a Catedral de Nossa Senhora da Conceição de Guarulhos, localizada no Centro, passa há sete meses por obras de restauração. Além dos reparos, o objetivo da ação, toda custeada por doações dos fiéis, é recuperar ao máximo a originalidade do prédio, que começou a ser construído em 1741 e foi concluído 20 anos depois.

A equipe responsável pelas obras é a mesma que comandou a restauração do Museu do Ipiranga, em São Paulo, reaberto recentemente ao público. O coordenador geral da restauração, Juarez da Costa Oliveira explica o andamento do projeto: “Pesquisamos e analisamos a documentação do edifício e outras referências e avançamos na obra com o cuidado de manter a originalidade.”

Padre Antonio Bosco da Silva, pároco da catedral desde 2009, lembra que esta não é a primeira grande reestruturação: “Fizemos anos atrás uma grande reforma, trocando todo o telhado, antes de madeira, por aço, para proteger o prédio por cima; depois instalamos azulejos feitos à mão em torno da catedral; agora estamos recuperando a parte mais antiga, nas áreas do altar e do presbitério”.

O historiador Elton Soares de Oliveira destaca a importância do prédio na memória da Cidade: “A igreja e a Rua Dom Pedro II fazem parte do núcleo fundador de Guarulhos, que era uma aldeia indígena por volta de 1560, e o templo surge quando a cidade começa a ser estruturada”.

As obras devem continuar pelo menos até o final deste ano. Enquanto isso, a igreja, que fica no final do Calçadão, funciona normalmente, com quatro missas diárias e seis aos domingos.