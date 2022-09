Concurso Miss e Mister Melhor Idade acontece na próxima segunda-feira no Adamastor

As preparações para o concurso Miss e Mister Melhor Idade 2022 estão a todo vapor e os 45 idosos inscritos participam fielmente dos ensaios para o evento, que acontecerá na próxima segunda-feira (19), às 18h30, no Adamastor. Nesta sexta-feira (16) aconteceu o último ensaio, no próprio teatro do Adamastor.

“É um retorno da pandemia com muita festa e confraternização. São dois anos sem o concurso, então eles sentiram falta”, afirmou Fabiana dos Santos Silva, coordenadora do Centro de Convivência do Idoso (CCI) Gopoúva. Leia Ribeiro, coordenadora do CCI Santa Mena, reforça que essa é uma data muito esperada pelos idosos. “Tem muita gente que chega ao CCI com a autoestima muito baixa e as nossas atividades e o concurso ajudam nesse processo de recuperação. Alguns até conseguem ingressar na carreira de modelo, são convidados para outros eventos, até mesmo fora da cidade”, comentou.

Neste ano, a competição que escolhe os idosos mais belos da cidade conta com 34 mulheres e 11 homens. “Os homens são mais tímidos, por isso participam menos”, comentou Fabiana. A maioria dos participantes é assistida pelos CCIs, mas também se inscreveram pessoas das Instituições de Longa Permanência para Idosos da cidade.