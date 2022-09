Pessoas em situação de rua recebem kits com itens para enfrentar o frio

O Fundo Social de Solidariedade (FSS) de Guarulhos entregou na noite desta quinta-feira (15) 50 kits de enfrentamento ao frio para pessoas em situação de rua. Os pacotes continham, cada, um cobertor, seis pares de meia e uma touca.

As equipes realizaram a entrega em dois pontos: embaixo do Viaduto Cidade de Guarulhos – Professor Antonio Veronezi, no Centro, e na rua Doutor Washington Luís, no Jardim Santa Francisca. “Esses pontos da cidade abrigam um grande número de pessoas em situação de rua, que muitas vezes não aceitam acolhimento das equipes. Então, para amenizar o frio que eles sentem quando as temperaturas estão muito baixas, essas entregas são importantes”, disse a presidente do FSS, Elen Farias.

Doações

A população pode auxiliar o trabalho do Fundo Social de Solidariedade em qualquer período do ano. É possível destinar roupas e alimentos para o órgão, que encaminha os itens para ONGs e instituições parceiras a fim de atingir famílias em toda a cidade.

O Fundo Social fica na alameda Tutoia, 534, Gopoúva. Mais informações pelos telefones 2472-5176 / 5177 / 5178.