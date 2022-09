Égua desnutrida e em situação de risco é resgatada por agentes da GCM e de proteção animal

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos e o Departamento de Proteção Animal (DPAN) resgataram uma égua em situação de risco de atropelamento nesta quinta-feira (22) na avenida Paulo Faccini, no Centro. Muito manso, o animal estava exausto e com fome e foi acolhido com tranquilidade pelos agentes. Após ser transportado ao DPAN, o equino recebeu uma série de cuidados e foi avaliado com um quadro de desnutrição e uma infecção nos olhos.

O tutor da égua terá três dias para entrar em contato com a equipe por meio do telefone (11) 2475-9856, comprovar ser o dono do animal e buscá-lo. Caso não o faça e seja identificado ou denunciado, pagará multa de pelo menos R$ 1,3 mil, referente a 200 UFGs (Unidades Fiscais de Guarulhos) pelo crime de abandono, 70 UFGs por dia de hospedagem, 70 UFGs pelo transporte e 20 UFGs pela implantação do microchip.

Se o dono não aparecer dentro de três dias o animal ficará disponível para adoção mediante avaliação técnica das condições e cuidados que serão disponibilizados ao animal pelo interessado.