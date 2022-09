Afegã acolhida em Guarulhos dá à luz seu terceiro filho

Uma das mulheres afegãs acolhidas pela Prefeitura de Guarulhos deu à luz no último sábado (24) seu terceiro filho, o primeiro em solo brasileiro. Nilofar Norri chegou ao país no último dia 10 de agosto, com oito meses de gestação e acompanhada do seu marido, Ali Mansoor Hoesiini, e de dois filhos pequenos, de cinco e nove anos. A família foi acolhida na Residência Transitória para Migrantes e Refugiados, equipamento municipal onde as equipes prontamente deram início ao acompanhamento médico e ao pré-natal na UBS Vila Fátima.

No Hospital Geral de Guarulhos, às 22h20, de parto normal, nasceu uma menininha saudável, que já saiu da unidade nesta terça-feira (27) registrada. Junto com seu marido e agora três filhos, a genitora será enviada para um abrigo permanente na cidade de São Paulo.

“Essa família foi uma experiência muito marcante para nós, eles já chegaram no dia da inauguração”, conta Vanessa Pimenta, coordenadora da residência. Ela explica que as equipes passavam o tempo inteiro em alerta, já que a mãe estava chegando ao final da gestação e podia haver a necessidade de levá-la ao hospital a qualquer momento.

Vanessa a acompanhou no hospital e permaneceu ao lado da afegã durante a maior parte de sua estadia, acompanhada também de uma tradutora. “Acredito que isso fez muita diferença pra ela, sentir-se acolhida. Nós acabamos construindo um vínculo aqui”, disse.

Chegada dos afegãos ao Brasil

De janeiro a 23 de setembro de 2022 a Prefeitura de Guarulhos atendeu 648 afegãos que chegaram ao Brasil por meio do aeroporto internacional. Eles aterrissaram no país com visto humanitário concedido pelo governo federal após deixarem sua terra natal depois da ascensão ao poder dos radicais do Talibã, grupo fundamentalista islâmico.

Residência Transitória para Migrantes e Refugiados

Por conta do aumento da demanda, a Prefeitura de Guarulhos inaugurou uma residência para acolhimento dos afegãos no dia 10 de agosto. Trata-se de um equipamento que oferece apoio e moradia para migrantes estrangeiros em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social, com capacidade para receber 27 usuários em quartos separados para pessoas do sexo masculino, feminino e um específico para mães com crianças.

O atendimento é 24 horas e os encaminhamentos são realizados pelo posto do aeroporto, desde que o migrante seja estrangeiro com solicitação de refúgio ou visto humanitário. A gerência do local é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social em parceria com a Cáritas Diocesana de Guarulhos e com o apoio do Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur).