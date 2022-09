Prefeitura de Guarulhos já atendeu emergencialmente 648 afegãos no aeroporto

De janeiro até o último dia 23 de setembro a Prefeitura de Guarulhos atendeu 648 afegãos que chegaram ao Brasil pelo aeroporto internacional de Guarulhos. Eles ingressam no país com visto humanitário concedido pelo governo federal após deixarem sua terra natal com a ascensão ao poder dos radicais do Talibã, grupo fundamentalista islâmico.

O Posto Avançado de Atendimento Humanizado ao Migrante, equipamento especializado em abordagem social aos migrantes instalado dentro do aeroporto, é o responsável por realizar o primeiro atendimento dos afegãos, fazendo o referenciamento com o objetivo de entender suas necessidades, saber o número de pessoas e se são um núcleo familiar, entre outras informações.

“Eles chegam e não têm para onde ir, pois venderam tudo o que tinham para conseguir comprar a passagem”, explica o secretário de Desenvolvimento e Assistência Social, Fábio Cavalcante. Por isso, no momento em que são referenciados, a Prefeitura de Guarulhos inicia a busca por vagas de acolhimento junto ao Governo do Estado e a instituições parceiras, já que a rede de acolhimento da cidade está lotada. Famílias com gestantes, crianças e idosos são priorizadas no encaminhamento.

Enquanto estão nas dependências do aeroporto, a assistência social da cidade garante a segurança alimentar de todos com marmitas no almoço e kits lanche no período noturno, além de água e cobertores. Desde abril, mais de 2,6 mil refeições gratuitas foram entregues no local.

Eles também recebem visitas de equipes da Secretaria da Saúde, que verificam o estado de saúde dos idosos e crianças e garantem a atualização vacinal contra covid-19 e outras doenças.

Residência Transitória para Migrantes e Refugiados

Por conta da demanda elevada de afegãos que começaram a chegar ao Brasil a partir de abril deste ano, a Prefeitura de Guarulhos promoveu a abertura da Residência Transitória para Migrantes e Refugiados, serviço inaugurado em 10 de agosto. Trata-se de um local que oferece apoio e moradia para migrantes estrangeiros em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social, com capacidade para receber 27 usuários em quartos separados para pessoas do sexo masculino, feminino e um específico para mães com crianças.

O atendimento ocorre 24 horas por dia e os encaminhamentos são realizados pelo posto do aeroporto, desde que o migrante seja estrangeiro com solicitação de refúgio ou visto humanitário. A gerência do local é de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social (SDAS), em parceria com a Cáritas Diocesana de Guarulhos e com o apoio do Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur).

“Já passaram pela residência 62 pessoas. A ideia é que o local seja uma retaguarda para o aeroporto, para receber essas pessoas emergencialmente e encaminhar para outros acolhimentos assim que surgirem vagas. O problema que enfrentamos atualmente é que as vagas estão esgotadas em quase todo o Estado por conta do alto número de afegãos que estão chegando sem aviso prévio”, explica o secretário Fábio Cavalcante.

Posto Avançado de Atendimento Humanizado ao Migrante

O equipamento é gerenciado pela Prefeitura de Guarulhos, por meio da SDAS, e funciona no mezanino do Terminal de Passageiros 2 do aeroporto de segunda a segunda das 7h às 19h. Atualmente conta com nove funcionários qualificados para atender migrantes, tanto do Afeganistão quanto de outros países. No momento também integra o quadro de funcionários um mediador cultural afegão naturalizado.