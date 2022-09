Profissionais de saúde são capacitados para testagem rápida de HIV, sífilis e hepatites virais

Nesta terça-feira (27) a Prefeitura de Guarulhos promoveu uma capacitação profissional destinada a executores de testagem rápida para HIV e hepatites B e C no Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), no Gopoúva. Foram qualificadas 16 pessoas entre auxiliares e técnicos de enfermagem, enfermeiros, cirurgiões-dentistas, farmacêuticos e residentes de Unidades Básicas de Saúde (UBS) e de Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).

A estratégia, executada por meio do Programa Municipal IST/Aids e Hepatites Virais, visa a ampliar o número de profissionais capacitados para favorecer o diagnóstico precoce e a captação de casos positivos para essas doenças, para que o encaminhamento ocorra em tempo oportuno para tratamento, quebra nas cadeias de transmissão e melhoria da qualidade de vida do indivíduo.

Durante o período gestacional, por exemplo, é fundamental que o diagnóstico da infecção por HIV e sífilis seja feito precocemente para reduzir a transmissão vertical (de mãe para filho). Os testes estão disponíveis em todas as UBS, UPAs e Pronto-Atendimentos (PAs), no Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), no SAE Carlos Cruz, no Hospital Municipal Pimentas Bonsucesso, no Hospital Geral de Guarulhos e na Maternidade Jesus, José e Maria.

Em agosto foram realizados nesses serviços 2.569 testes para diagnóstico do HIV, 2.541 para detecção da sífilis, 2.066 para hepatite B e 1.568 para hepatite C. Os testes rápidos consistem em uma simples picada no dedo e o resultado fica pronto em cerca de 30 minutos.