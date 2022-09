Materiais de campanha são retirados das ruas em ação da Prefeitura com a Justiça Eleitoral

A Prefeitura retirou de diversas vias de Guarulhos, na madrugada desta sexta-feira (30), materiais de campanha de candidatos que participam das eleições 2022. A ação faz parte dos esforços do município e da Justiça Eleitoral com o objetivo de cumprir a obrigações previstas na legislação eleitoral.

Equipes da Secretaria de Administrações Regionais (SAR) percorreram diversos pontos para recolher os materiais. Foram utilizados seis caminhões trucados com capacidade de 12 m³ e um caminhão carroceria que comporta até 7 m³. Os materiais foram armazenados nas regionais Cumbica e Cabuçu e poderão ser retirados pelos candidatos mediante o envio de ofício à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e a apresentação de documentos e nota fiscal.

“Foram recolhidos materiais de todos os partidos. O objetivo da ação é garantir o cumprimento das regras definidas pela Justiça Eleitoral e, sobretudo, permitir que as vias de nossa cidade fiquem mais limpas e livres, o que facilita a circulação da população com mais segurança às vésperas do pleito”, comentou o prefeito Guti.

As equipes da SAR passaram por mais de 40 ruas e avenidas do Parque Cecap, da região central, do Jardim Monte Carmelo, do Taboão, do Jardim São Domingos, do Jardim São João, do Lavras, da região do Pimentas e de Bonsucesso, além da avenida Transguarulhense.

Segurança

As eleições 2022, em Guarulhos, terão o reforço de mais de mil agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) e das polícias Militar e Civil com o objetivo de garantir a segurança dos eleitores nos 289 locais de votação da cidade, combater crimes eleitorais e eventuais desentendimentos entre militantes.