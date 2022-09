Handebol feminino de Guarulhos disputa a Liga Paulistana e se prepara para os Jogos Abertos

Nesta quinta-feira (29) as equipes do Time Guarulhos/Aciseg de handebol feminino disputaram a Liga Paulistana no Ginásio Mané Garrincha, em Diadema. A categoria cadete venceu a equipe da casa por 26 x 14, com parcial de 16 x 8. Karen Vieira foi destaque na partida e artilheira com 20 gols. Já na categoria livre, em jogo equilibrado, Guarulhos perdeu pelo placar de 19 x 16, com parcial de 8 x 7.

O próximo jogo da equipe da categoria livre acontece neste sábado (1º) no Ginásio Fioravante Iervolino, às 15h. A equipe adversária será a Vila Portare.

Após essa partida a equipe viaja para São Sebastião, onde disputará os Jogos Abertos do Interior. A chave de Guarulhos está composta por Araraquara, Guaratinguetá e Indaiatuba.