UNG oferece 400 vagas para tratamento odontológico gratuito

A Universidade UNG, por meio da Clínica-Escola de Pós-Graduação em Odontologia, está com inscrições abertas, até o dia 7 de outubro, para tratamento gratuito de doenças periodontais. Ao todo, são disponibilizadas 400 vagas para pacientes saudáveis, não-fumantes ou diabéticos, que tenham problema na gengiva ou ao redor de implantes dentários.

Após o tratamento, os pacientes serão acompanhados durante um ano. O procedimento será realizado com a remoção mecânica das bactérias, incluindo raspagem das raízes dos dentes, cirurgias e uso de antimicrobianos. Este tipo de serviço não é disponibilizado em hospitais públicos e o custo em clínicas particulares pode ser muito alto.

Segundo a coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Odontologia da UNG, Magda Feres, o tratamento é essencial, pois doenças periodontais e peri-implantares são infecções graves que podem levar a perda dos dentes e de implantes. “Essas doenças aumentam o risco para outras patologias no organismo, como problemas cardíacos e partos prematuros que, sobretudo, estão associados a uma alta carga de bactérias agressivas. Podem até entrar na corrente sanguínea e causar infecções em outras partes do organismo”, explica a dentista, que é doutora em Biologia Oral pela Universidade de Havard. Interessados em receber avaliação devem entrar em contato por meio do telefone/ WhatsApp (11) 2464-1726 ou e-mail [email protected] O Centro de Estudos Clínicos da UNG fica no Prédio S do Campus Centro, localizado na Praça Tereza Cristina, 88, Guarulhos.

Excelência na Odontologia e no Tratamento Periodontal

O Programa de Pós-Graduação em Odontologia da UNG (Mestrado e Doutorado) é o único do Brasil em uma Universidade privada com nota 6 de excelência pelo MEC/CAPES. Em 2020 e 2021, a UNG ficou entre as 100 melhores do mundo no Ranking de Shangai na categoria pesquisa científica em “Dentistry & Oral Sciences”, devido ao impacto desse Programa.

Da mesma forma, em 2013, 2018 e 2019, a UNG ficou categorizada como a 1ª Universidade privada do país no critério “Inserção no Cenário Global”, também pelo impacto das publicações de professores e alunos do Programa de Odontologia. Em 2021, três professores do Programa (Magda Feres, Poliana Duarte e Jamil Shibli) foram listados no Ranking da Universidade de Stanford, que reportou os cientistas mais influentes do mundo em 2019.

“O nosso grupo de pesquisa da UNG tem contribuído, substancialmente, para o avanço do conhecimento sobre tratamento periodontal no mundo nos últimos 15 anos, além de oferecer à população tratamento de qualidade e totalmente gratuito. Todos os anos, nosso centro clínico recebe pesquisadores estrangeiros para acompanhar nosso funcionamento e levar ideias para suas Universidades. Um grande diferencial é que fazemos a avaliação dos microrganismos da boca, antes e depois dos tratamentos”, explica Magda.

Serviço:

Clínica-Escola de Pós-Graduação em Odontologia da UNG

Local: Praça Tereza Cristina, 88, Centro, Guarulhos

Telefone/ Whatsapp: (11) 2464-1726

- PUBLICIDADE -