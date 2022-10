Prefeitura divulga 40 vagas de emprego para auxiliar de logística

O Centro Integrado de Emprego, Trabalho e Renda (Ciet) de Guarulhos receberá até a próxima quinta-feira (20) a candidatura dos interessados em preencher as 40 vagas de auxiliar de logística, incluindo pessoas com deficiência (PCD).

As vagas são para início imediato e entre as funções do cargo está realizar o recebimento, conferência, pesagem, etiquetagem e a expedição das mercadorias. Todo o trabalho é realizado com utilização de sistema.

É necessário ter o ensino fundamental completo e experiência comprovada em carteira de trabalho. O salário é de R$ 1.436,41 e é oferecido refeição no local, convênio médico e odontológico, transporte fretado e Programa de Participação nos Resultados (PPR).

Confira os endereços dos Ciets:

Ciet Centro: avenida Monteiro Lobato, 734 – Macedo

Ciet Pimentas: estrada do Capão Bonito, 65 – Conjunto Marco Freire

Ciet Cumbica: avenida Atalaia do Norte, 544 – Cumbica

Ciet Ponte Alta: rua Pernambuco, 836 – Jardim Ponte Alta