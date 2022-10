GCM entrega 726 novos kits de uniformes a agentes

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos iniciou a entrega de novos uniformes ao efetivo de 726 agentes nesta quinta-feira (13), no Paço Municipal, em uma reunião com o prefeito Guti e autoridades da GCM. Ao todo são nove mil peças distribuídas em kits com camisas, calças, coturnos, bonés, cintos e camisetas com materiais reforçados para garantir durabilidade, conforto e mobilidade aos guardas.

Desde 2017 já foram mais de 14 mil aquisições de fardamentos, o que cumpre um planejamento de melhorias e renovação de equipamentos que contempla também novos armamentos, munições, viaturas e tecnologias. “Uma guarda bem equipada e treinada inibe a ação dos criminosos e trabalha com mais orgulho e segurança”, comentou o prefeito.

Guti recordou que ao assumir o Executivo existiam obstáculos para encaixar a compra de equipamentos de segurança pública no orçamento. Contudo, foram vencidos por meio de planejamentos minuciosos em união com os agentes. “Nossa evolução nesta gestão tem uma característica de muito respeito e cuidado, o que valoriza e motiva o nosso trabalho”, complementou o secretário Márcio Pontes.

Homenagem

O GCM 1ª classe Hegler foi homenageado durante a solenidade por sua rápida ação ao flagrar um furto de cabos elétricos da rede pública na manhã de quarta-feira (12), no Cocaia, quando um homem tentava puxar os materiais do solo após quebrar as caixas que armazenavam os fios. Mesmo fora de seu horário de serviço, o agente deteve o acusado e o encaminhou ao 1º Distrito Policial, onde ficou à disposição da Justiça. “Quando visualizei o crime não hesitei em agir. Tenho orgulho em servir ao cidadão guarulhense e de honrar a minha Instituição”, contou Hegler.

O prefeito entregou-lhe um certificado em reconhecimento ao comprometimento com o combate à criminalidade. Segundo Guti, o furto de fios traz prejuízos que vão além dos financeiros, mas também tornam vulneráveis os serviços essenciais da cidade. “Além da cidade ficar escura, muitas vezes a fiação furtada pode ser a que serve hospitais e escolas”, evidenciou.

Nos últimos quatro meses, os índices desse crime foram reduzidos drasticamente na cidade devido à intensificação do patrulhamento, a prisão de acusados e a fiscalização de ferros-velhos suspeitos de receptação. Ainda neste ano, a equipe ficou cerca de três meses sem registrar casos do tipo.