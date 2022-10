Abrapec realizou palestra sobre a Prevenção do câncer e da Campanha Lacre do Bem para alunos da escola Professor Plínio Paulo Braga em Guarulhos

Através do contato realizado pelo professor Alfred Schinberger Filho que é responsável pelas disciplina de Protagonismo/Geografia e Eletiva ( Óleo Extraordinário), Jamir Silva , assessor de comunicação da ABRAPEC, esteve na escola Professor Plínio Paulo Braga em Guarulhos e realizou uma palestra que teve como tema a Prevenção do Câncer e a importância da Campanha Lacre do Bem para aproximadamente 400 alunos .

Na ocasião foi realizada a apresentação dos atendimentos sociais realizada pela a ABRAPEC a centenas de pessoas em tratamento do câncer que residem na cidade de São Paulo, ABC Paulista e regiões metropolitanas.

“Foi de suma importância levar as informações sobre a prevenção do câncer de mama e próstata para os alunos (adolescentes), pois eles ficaram muito atentos as informações e com certeza vão ser agentes multiplicadores levando-as para seus pais sobre a importância dos exames preventivos.” Disse Silva.

Outra apresentação que foi realizada é a importância da Campanha Lacre do Bem a qual a ABRAPEC é um ponto de arrecadação dos Lacres de alumínio. A cada 110 Kg de lacres é doada, uma cadeira de rodas será entregue a uma pessoa com problema de mobilidade reduzida, causada pelo tratamento do câncer dentre outras doenças crônicas.

Segundo o professor Alfred Schinberger Filho a Campanha Lacre do Bem vem ao encontro dos projetos de sustentabilidade ambiental que é realizada pela direção da escola contando com o apoio dos professores e familiares dos alunos.

“Gostaria de agradecer a presença da ABRAPEC através do Jamir Silva, que trouxe informações de suma importância para nossos alunos e com certeza o que eles aprenderam na palestra veio acrescentar as ações socioambiental que realizamos na escola.” Finalizou Alfred.

Em São Paulo, a ABRAPEC esta localizada à Rua Gonçalves Crespo, 332 – Tatuapé, e-mail: [email protected] , Fones (11) 2296-1705 ou 2296-1706 site www.abrapec.org