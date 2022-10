Saiba quais são os tipos de estresse e como fugir deles

As incertezas sobre o futuro que foram geradas pela pandemia do novo coronavírus causaram piora na saúde mental dos trabalhadores brasileiros. De acordo com a pesquisa O Futuro da Vida no Trabalho da Sodexo realizada em parceria com a Harris Interactive, 29% dos entrevistados afirmaram que o bem-estar mental estava abaixo do normal, e, deste total, 70% afirmaram que a causa se deu em razão da ansiedade apresentada pela pandemia e 68% sobre a incerteza sobre seu futuro. Situações como essas geram estado de estresse excessivo, acarretando em ínumeros malefícios à saúde. Para ajudar a passar por esse momento, o Viver Bem, programa da Sodexo Benefícios e Incentivos que promove ações de nutrição, saúde, bem-estar e qualidade de vida, preparou dicas voltadas ao auxílio da manutenção da qualidade de vida elaboradas pela sua nutricionista Soraia Batista.

“Alguns maus hábitos podem operar como agentes estressores, como o tabagismo, consumo excessivo de bebidas alcoólicas, sedentarismo e má qualidade do sono. São atitudes que podem colocar em risco o nosso bem-estar físico e mental”, aponta Batista, também responsável pelo Viver Bem.

A especialista em nutrição alerta ainda sobre alguns tipos clínicos de estresse: o agudo (Transtorno de Estresse Agudo – TEA), que é gerado após a exposição a um evento traumático e é caracterizado por ser intenso, curto e passageiro; e o crônico, que afeta a maioria da população e tende ser constante, dificultando o foco, a produtividade e a disposição.

“A evolução do estresse é dividido em três fases: fase de alerta, fase de resistência e fase de exaustão. E todas elas podem prejudicar de alguma maneira a nossa saúde. Por isso, fazer exercícios físicos, por exemplo, é uma boa pedida para aliviar o estresse e ter mais qualidade de vida, já que a prática induz a produção de endorfina, substância que tem efeito relaxante e analgésico”, orienta Soraia.

Três fases do estresse e suas características:

Fase de alerta

Ocorre quando o indivíduo entra em contato com os agentes estressores, que podem ser internos, relacionados a personalidade (perfeccionismo, pressa, ansiedade) ou externos, ligados ao ambiente (mudanças no trabalho, problemas familiares, imprevistos). Principais sintomas: tensões, dores musculares, agitação, suor e dor no estômago.

Fase de resistência

É a tentativa do corpo de voltar ao seu equilíbrio, tentando se adaptar ao problema ou eliminá-lo. Principais sintomas: problemas com a memória, mudanças de apetite e sensibilidade emotiva.

Fase de exaustão

É nessa fase que podem surgir diversos problemas crônicos de saúde ligados ao estresse, podendo trazem comprometimento físico e psicológico da pessoa. Principais sintomas: tiques nervosos e insônia, diarreias constantes, angústia, indiferença e crises ansiosas.

Dicas para combater o estresse:

Organize seu ambiente: Mantenha o ambiente de trabalho limpo, iluminado, ventilado, sem cigarros, poluição ou barulho excessivo.

Mantenha o ambiente de trabalho limpo, iluminado, ventilado, sem cigarros, poluição ou barulho excessivo. Planeje suas férias: Não acumule ou “pule” seu tempo de descanso. Conhecer novos lugares ou dar uma pausa na rotina melhora tudo.

Não acumule ou “pule” seu tempo de descanso. Conhecer novos lugares ou dar uma pausa na rotina melhora tudo. Seja gentil consigo mesmo: Em momentos de tensão, faça um relaxamento com respiração lenta e pausada.

Em momentos de tensão, faça um relaxamento com respiração lenta e pausada. Movimente-se: Nos momentos livres, faça caminhada, pratique esportes ou até dance. Use mais as escadas e menos o elevador. Consulte seu médico periodicamente e faça exames de rotina.

Nos momentos livres, faça caminhada, pratique esportes ou até dance. Use mais as escadas e menos o elevador. Consulte seu médico periodicamente e faça exames de rotina. Valorize sua saúde mental: Desenvolva um novo hobby. A internet está cheia de vídeos e tutoriais de “Faça Você Mesmo”. Procure alguma coisa que esteja bem distante da sua rotina. Pratique meditação. Busque terapia.

Desenvolva um novo hobby. A internet está cheia de vídeos e tutoriais de “Faça Você Mesmo”. Procure alguma coisa que esteja bem distante da sua rotina. Pratique meditação. Busque terapia. Tenha uma alimentação saudável e balanceada: Para começar, procure um nutricionista para te orientar. Coma frutas, legumes e verduras variados diariamente. Evite os alimentos industrializados. Faça as refeições em ambiente calmo e evite comer assistindo televisão ou trabalhando. Evite também comer em excesso quando estiver nervoso ou ansioso.