Serviço da Prefeitura de Guarulhos que fornece marmitas gratuitamente para pessoas em situação de vulnerabilidade social, o Food Truck do Bem, atenderá no bairro Cidade Tupinambá a partir do próximo dia 7. O equipamento estará estacionado na rua Caudilho, 5B, por tempo indeterminado.

As senhas para a retirada das refeições começam a ser entregues às 11h30 no próprio equipamento e as refeições serão fornecidas a partir das 12h, de segunda a sexta-feira.