UBS Vila Carmela inicia ampla reforma na quinta-feira e usuários serão atendidos na região

A Unidade Básica de Saúde (UBS) da Vila Carmela, localizada na avenida Serra da Mantiqueira, 585, fechará suas portas para atendimento ao público a partir da próxima quinta-feira (3) para passar por uma ampla reforma que dará mais conforto e qualidade no atendimento aos usuários e pacientes, bem como para os profissionais que atuam na área. A partir desta data até a conclusão das obras os usuários serão atendidos em outras unidades da região.

Os atendimentos de ginecologia, pré-natal, papanicolau, coleta de exames laboratoriais, vacinas e entrega de medicamentos pela farmácia serão realizados na UBS Nova Bonsucesso. Já os atendimentos de clínica médica e pediatria serão na UBS Inocoop, enquanto os exames agendados de eletrocardiograma acontecerão na UBS Álamo.

As reformas

A UBS Vila Carmela vai sofrer uma reestruturação completa com as áreas de inalação, regulação, expurgo (setor para onde se destina material usado no atendimento), esterilização, consultório com banheiro PNE (para portadores de necessidade especiais), vacina, depósito de material de limpeza, fraldário e banheiro PNE para o público em geral.

As obras irão mexer em toda parte de alvenaria, com drywall (placas de gesso pré-fabricadas que dividem ambientes de forma mais simples e duradoura), piso e forro dos banheiros, pintura do prédio, troca das pias e vasos sanitários, além de toda parte elétrica e hidráulica.

Serviço

UBS Nova Bonsucesso: rua Tapiramuta, 237 – Vila Nova Bonsucesso

UBS Inocoop: rua Elias Dabarian, 278 – Residencial Parque Cumbica

UBS Álamo: rua Nicolina La Pena Turriano – Jardim Álamo