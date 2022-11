Inscrições para o comércio de frutas natalinas no final do ano se encerram no dia 18

A Prefeitura de Guarulhos receberá até o próximo dia 18 de novembro as inscrições dos interessados em comercializar frutas natalinas no período de 15 de dezembro de 2022 até 30 de janeiro de 2023 em 22 pontos da cidade. As informações completas estão disponíveis no edital 10/22-SDU04.02, publicado no Diário Oficial do Município em 4 de novembro.

Para se inscrever é necessário entregar um envelope no Fácil Bom Clima (avenida Bom Clima, 49) de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h, contendo requerimento padrão devidamente preenchido, cópia do RG e do CPF e comprovante de endereço não superior a 90 dias. O envelope deve ser A4, direcionado à SDU04.02, e deve estar sinalizado, do lado de fora, com o nome do requerente, número do processo (54875/22), telefone e e-mail.

O sorteio para as vagas será realizado no dia 23 de novembro, às 10h, na Secretaria de Desenvolvimento Urbano (avenida Tiradentes, 3.198, Jardim Bom Clima). Aqueles que forem selecionados deverão pagar uma taxa de R$ 481,42.