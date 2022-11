Agenda ambiental no Bosque Maia oferece oficinas e trilha noturna a partir deste sábado

A agenda ambiental de novembro no Bosque Maia começa neste sábado (12) com a oficina Minhocário, a partir das 9h, no Centro de Educação Ambiental, localizado no final da alameda principal do parque. No encontro, com cerca de 60 minutos de duração, os participantes aprendem a utilizar cascas e outras sobras de frutas e legumes para fazer adubo orgânico e assim reduzir a produção de resíduos caseiros.

Para quem tem espírito aventureiro e gosta de aprender sobre a fauna e a flora silvestre da cidade, na próxima quinta-feira (17) o bosque realiza mais uma edição da trilha noturna. O passeio pela área de Mata Atlântica do parque começa às 19h e oferece aos participantes uma nova forma de observar o maior parque urbano da cidade. Com sorte, pode-se encontrar pelo caminho animais de hábitos noturnos moradores da reserva ambiental, como corujas, saruês e morcegos frugíveros. A trilha tem cerca de duas horas de duração e conta com acompanhamento de agentes da Guarda Civil Municipal durante todo o trajeto.

Já nos dias 20, domingo, e 26, sábado, profissionais do Viveiro Educador vão ensinar a fazer enfeites de Natal utilizando materiais colhidos no próprio bosque, como folhas, galhos e pinhas.

Inscrições

As atividades têm participação gratuita e livre para todas as idades. É necessário se inscrever com antecedência por telefone (2475-9843), e-mail ([email protected]) ou pessoalmente no Centro de Educação Ambiental. O Bosque Maia fica na avenida Paulo Faccini, s/nº.