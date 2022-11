Programa Saúde Agora abre sete UBSs neste sábado

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) Recreio São Jorge, Jardim Acácio, Belvedere, Bananal, Jardim Fortaleza, Pimentas e Jardim Jacy estarão abertas neste sábado (12), das 8h às 16h, para prestar atendimento à população pelo programa Saúde Agora. Nessa data a ação contempla todas as regiões de saúde (Cantareira, São João-Bonsucesso e Pimentas-Cumbica), exceto a região Centro.

Consultas médicas e exames de Papanicolau devem ser agendados previamente na própria unidade ou por meio do aplicativo Saúde Guarulhos (http://bit.ly/3E13Wek), sendo que o exame deve ser agendado na opção consulta com enfermeiro(a). Para os demais serviços não é necessário agendamento, como vacinação, testagem rápida para detecção da covid-19, do HIV, da sífilis e das hepatites B e C, bem como para aferição de pressão arterial e de glicemia, curativos e dispensação de medicamentos.

A Secretaria de Saúde ainda informa que entre as unidades abertas neste sábado, somente as UBS Belvedere e Pimentas não são polos de vacinação de Coronavac e Pfizer, utilizadas para imunização de pessoas acima de três anos de idade que ainda não receberam a primeira dose contra a covid-19, bem como de crianças acima de cinco anos de idade que iniciaram o esquema vacinal com um desses imunobiológicos, além das gestantes que só podem receber a dose de uma dessas vacinas.

Para se vacinar, basta apresentar documento com foto e, no caso dos adultos, comprovante de vacinação das doses anteriores, impresso ou digital. O programa Saúde Agora, criado para atender a população que não tem tempo de ir a uma UBS durante a semana, prevê a abertura de uma ou de mais Unidades Básicas de Saúde em sistema de rodízio, sempre aos sábados.

Serviço

UBS Recreio São Jorge: estrada David Corrêa, 1.766, Recreio São Jorge

UBS Jardim Acácio: avenida Silvestre Pires de Freitas, 2.007, Jardim Acácio

UBS Belvedere: estrada Municipal, 475, Jardim Belvedere

UBS Bananal: rua Martinica, 11, Jardim Bananal

UBS Jardim Fortaleza: rua Hilário Pires de Freitas, 166, Jardim Fortaleza

UBS Pimentas: rua Jaboatão, 84, Pimentas

UBS Jardim Jacy: rua São Geraldo da Piedade, 45, Jardim Jacy