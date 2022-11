Câmara inaugura sistema de geração de energia solar na próxima quarta-feira

Está agendada para a próxima quarta-feira (16), às 13 horas, a solenidade de inauguração do sistema de geração de energia solar da Câmara Municipal de Guarulhos. Os 616 painéis solares de 450 watts, com 250 quilowatts de inversor, começaram a ser instalados em julho deste ano pela empresa Rad Energy, que foi a vencedora do processo de licitação para elaboração de?projeto?executivo e execução dos serviços de instalação de?sistema de?energia?solar?fotovoltaica, com fornecimento de material.

A conta mensal de energia da Casa durante o verão, quando se intensifica o uso do ar-condicionado, ficava em torno de R$ 50 mil mensais. Com a implantação da energia fotovoltaica, o esperado é que essa conta caia praticamente para zero, ou seja, uma economia anual muito grande para os cofres públicos.

“Guarulhos precisa estar conectada com os avanços tecnológicos, especialmente com desenvolvimento sustentável, que gera economia aos cofres públicos e contribui com a preservação do meio ambiente. Essa nossa iniciativa, que não é só minha, mas de todos os vereadores, é um exemplo prático do compromisso da nossa gestão com uma cidade mais sustentável, que respeita o meio ambiente, os cidadãos e as gerações futuras”, comenta o vereador Miguel Martello, presidente da Câmara.

A aquisição da sede própria do Poder Legislativo guarulhense possibilitou a realização desse projeto. O processo de transição energética, iniciado em 2021, contou com a participação do Codemgru (Conselho Municipal de Desenvolvimento de Guarulhos), que fez o estudo de viabilidade ofertado ao presidente Martello (PDT). Com a nova estrutura, a Câmara de Guarulhos tornou-se uma microgeradora de energia elétrica devidamente conectada e credenciada pela concessionária EDP São Paulo, no sistema on grid (que significa “na rede”).



Além da economia gerada aos cofres públicos, com retorno de investimento estimado em, no máximo, quatro anos, a iniciativa pioneira entre as Câmaras Municipais da região do Alto Tietê irá diminuir o impacto ambiental da atividade do Legislativo guarulhense.