GCM recebe 90 reclamações por perturbação do sossego no feriado prolongado

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos recebeu 90 reclamações referentes à perturbação do sossego público por barulho excessivo no feriado prolongado, entre sexta (11) e terça-feira (15), por meio da Central de Atendimento 153. A maior parte das solicitações citou pancadões durante o período noturno nas regiões Bonsucesso, Vila Galvão, Pimentas e Vila Augusta.

Todas as situações foram resolvidas de forma pacífica, com a colaboração dos participantes e organizadores dos eventos. Vale destacar uma ação conjunta com a Polícia Militar na segunda-feira (14), que dispersou um fluxo com 300 pessoas que obstruiu a rua Teresa Ackel, no Parque São Miguel. As pessoas deixaram o local sem conflitos após a orientação dos agentes, que seguiram monitorando a área até o dia seguinte mesmo após o fim da ocorrência, o que frustrou a previsão de um novo pancadão.